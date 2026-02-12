Un’auto finita contro la rotonda e, poco distante, un uomo in mare in evidente difficoltà. È quanto accaduto questa mattina a Quartu Sant’Elena, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri ha evitato conseguenze più gravi.

Il personale dell’Aliquota Motovedetta dei Carabinieri di Cagliari, in transito lungo il litorale, ha notato un’autovettura che, a seguito di un incidente autonomo, aveva terminato la propria corsa contro la rotonda situata all’incrocio tra il Lungomare del Golfo e viale Colombo. All’interno del veicolo, però, non vi era alcun conducente.

I militari hanno quindi esteso immediatamente le ricerche alla spiaggia adiacente, dove alcuni cittadini stavano segnalando con apprensione la presenza di un uomo in acqua, in evidente stato di difficoltà.

Dopo alcuni tentativi di prestare soccorso dalla battigia, resi complessi dalle condizioni ambientali, i Carabinieri sono riusciti a raggiungere il malcapitato utilizzando un pattino e un gommone messi a disposizione da privati cittadini. L’uomo è stato tratto in salvo e riportato a riva.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e militari della Capitaneria di Porto, allertati dai presenti. Il soggetto, un 42enne residente a Quartu Sant’Elena, è stato trasportato in ospedale per un principio di ipotermia. Secondo le prime informazioni mediche, non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso le attività investigative per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e chiarire le circostanze che hanno portato l’uomo a trovarsi in mare dopo il sinistro. I rilievi tecnici sull’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Quartu Sant’Elena.