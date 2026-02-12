Un corpo è stato ritrovato in un’area boschiva tra Stupinigi e Vinovo. Sotto terra, nascosta tra la vegetazione, c’era la salma di una donna di 85 anni. A indicare il luogo e ad ammettere l’omicidio è stato il figlio, fermato nella notte e poi crollato davanti agli investigatori.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il delitto risalirebbe a metà gennaio e sarebbe avvenuto nell’abitazione di Piobesi Torinese, dove madre e figlio vivevano insieme. Dopo averla uccisa, l’uomo avrebbe trasportato il corpo in una zona boschiva poco distante, seppellendolo nel tentativo di occultarlo.

Il movente, ancora al vaglio degli investigatori, sarebbe legato a motivi economici: l’uomo avrebbe temuto di perdere la pensione dell’anziana, che costituiva la sua unica fonte di sostentamento.

Il ritrovamento del cadavere, avvenuto ieri sera, ha accelerato le indagini fino al fermo del sospettato e alla confessione. Nelle prossime ore la Procura chiederà la convalida del fermo, mentre proseguono gli accertamenti per definire con precisione dinamica e responsabilità.