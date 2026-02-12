Una discussione nata per strada è degenerata in violenza nei giorni scorsi in via Gramsci, a Nuoro. Una donna sarebbe stata colpita con calci e pugni da un uomo che, subito dopo, le avrebbe sottratto un pacco di sigarette dalla borsetta.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due si conoscevano. L’incontro si sarebbe trasformato in un acceso diverbio culminato nell’aggressione: la donna sarebbe stata colpita al corpo e alla testa, mentre l’uomo le avrebbe strappato la borsa, prelevando dall’interno le sigarette prima di allontanarsi.

La sezione Volanti è riuscita a rintracciare e identificare il presunto responsabile, un uomo di origini algerine già destinatario di un Daspo urbano emesso dal questore di Nuoro lo scorso 24 luglio. Per lui è scattata la denuncia a piede libero con l’accusa di rapina.

Sono in corso ulteriori accertamenti sull’episodio.