Assegnato alla neo dottoressa Giulia Peis il premio “Rosalia Uras-Medica”, giunto alla sua quinta edizione, per la sua tesi che unisce ricerca oncologica e intelligenza artificiale per individuare criteri predittivi in grado di orientare le terapie contro il carcinoma del colon-retto.

Il riconoscimento è stato conferito dall'omonima associazione alle tesi di laurea innovative sui temi della difesa della vita e dei diritti delle persone e delle comunità. L'attività dell'associazione ha ricevuto anche il riconoscimento della Presidenza della Repubblica.

La cerimonia di premiazione si è svolta durante la mattinata di ieri, giovedì 12 novembre 2026, nell'Aula consiliare di Palazzo Bacaredda, alla presenza dei rappresentanti dell'associazione, dei sindaci di Cagliari e Quartu Sant'Elena, Massimo Zedda e Graziano Milia, e del presidente del Consiglio comunale di San Sperate, Enrico Collu, Comune in cui ha sede l'associazione.

Presenti anche il preside della facoltà di Medicina e Chirurgia, Paolo Contu, in rappresentanza anche del rettore, il presidente del Comitato scientifico Raimondo Ibba, che ha curato la selezione della tesi, e la relatrice Elena Massa. Hanno partecipato inoltre, per un saluto, il cantante Piero Marras, l'assessore regionale Francesco Agus e la deputata Francesca Ghirra.

“L'intelligenza artificiale e risposta al trattamento immunoterapico nel carcinoma del colon-retto con instabilità dei microsatelliti” è il titolo della tesi premiata. Il lavoro parte dalla raccolta e dall'analisi dei dati relativi a pazienti oncologici con una particolare configurazione genetica, per arrivare alla creazione, attraverso l'intelligenza artificiale, di criteri predittivi utili a individuare i trattamenti potenzialmente più efficaci.

Durante il suo intervento, la dottoressa Peis, accompagnata dai familiari, ha ringraziato chi l'ha affiancata nel percorso di ricerca, sottolineando “la competenza, la passione e l'umanità con cui opera il personale dei reparti in cui sono stata accolta per completare il mio lavoro”.

Un riconoscimento che, nelle parole del sindaco Massimo Zedda, valorizza anche il ruolo della ricerca e della formazione nel miglioramento della qualità della vita. “Istruire l'intelligenza artificiale a un utilizzo positivo”, ha sottolineato il primo cittadino, “significa non subirla e non subirne gli effetti: da parte nostra, un ringraziamento alla dottoressa Peis e ai colleghi che come lei, con l'impegno e il sacrificio nel loro percorso di studio e poi nel lavoro, contribuiscono al miglioramento della qualità della vita di ciascuno di noi e guardano al bene comune”.

L'iniziativa proseguirà anche nel 2026, coinvolgendo l'Università di Sassari in un percorso di valorizzazione della qualità della formazione accademica regionale. Domani, venerdì 13 novembre, sarà infatti consegnato il riconoscimento per l'ateneo sassarese al dottor Pietro Paolo Sechi, autore della tesi “La terapia biologica dell'Asma grave: oltre il bersaglio molecolare. Analisi degli effetti off-target sulla risposta immunitaria”.