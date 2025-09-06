Una giovane turista italiana di 18 anni sarebbe stata violentata su una spiaggia a Durazzo, in Albania. Come riporta Tg Com 24, l'accaduto si sarebbe verificato intorno alle 5:25, mentre la ragazza si trovava sdraiata su un lettino dell'hotel.

Dopo la denuncia sporta dalla giovane, la Polizia locale è riuscita a individuare e arrestare rapidamente un uomo di 26 anni, già noto alle autorità per reati legati a furti e possesso illegale di armi.

Attualmente non è chiaro se i due si conoscessero né quali siano state le circostanze esatte dell'aggressione, in quanto le autorità stanno mantenendo riserbo sulla vicenda.