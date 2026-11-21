Per due anni le sue ceneri erano rimaste custodite in una piccola urna a forma di cuore. Ora Birba ha finalmente raggiunto il suo proprietario, Luciano, riposando accanto a lui nello stesso colombario. La bellissima e commovente vicenda, come riporta Tgcom 24, è avvenuta a Pescara, dove per la prima volta è stata data applicazione alla possibilità di tumulare le ceneri di un animale domestico insieme a quelle del proprio padrone.

La storia di un amore immenso che non si è interrotto con la morte. Luciano, 80 anni, aveva espresso chiaramente il desiderio di essere sepolto accanto al suo inseparabile cagnolino. Quando l'uomo è venuto a mancare, i figli hanno rispettato quella volontà, facendo deporre l'urna con le ceneri di Birba accanto al padre durante le operazioni di tumulazione. Un momento carico di commozione per i familiari presenti.

Come riporta Tgcom24, quello di Luciano e Birba è il primo caso a Pescara di applicazione del regolamento cimiteriale comunale che, recependo la legge regionale 48/2023, consente di collocare le ceneri degli animali d'affezione accanto a quelle dei proprietari.

A raccontare la vicenda è stata l'assessore comunale Maria Rita Carota, promotrice della modifica al regolamento, approvata dal Consiglio comunale nell'aprile 2025.

«Pescara è stata la prima città in Abruzzo ad attivarsi e sono davvero felice che si sia concretizzato il desiderio di riposare accanto al proprio animale», ha dichiarato l'assessore.

Un'iniziativa che riconosce l'importanza del legame tra le persone e i loro animali domestici, veri e propri membri della famiglia.