Stesso nome, stesso cognome e persino la stessa data di nascita. Una coincidenza anagrafica che si è trasformata in un clamoroso errore giudiziario, costato tredici giorni di libertà a un uomo di 50 anni residente a Reggio Emilia. L'uomo, incensurato, si è ritrovato in carcere al posto di un'altra persona: il vero destinatario di una condanna definitiva a cinque anni e due mesi per una rapina aggravata commessa nel 2022.

La vicenda, come informa Tgcom 24 che ha riportato la notizia, è iniziata all'alba del 25 ottobre scorso, quando le forze dell'ordine si sono presentate alla porta della sua abitazione con un ordine di carcerazione. Nonostante le ripetute dichiarazioni di innocenza, il cinquantenne è stato accompagnato in carcere. A suo carico, infatti, sembravano esserci tutti gli elementi identificativi riportati nel provvedimento: generalità e data di nascita coincidevano perfettamente con quelle del condannato.

Eppure, la persona ricercata era un'altra.

A fare chiarezza sulla vicenda è stato il successivo intervento dei difensori dell'uomo. Attraverso una verifica anagrafica e l'acquisizione della sentenza di condanna, gli avvocati hanno individuato un elemento decisivo: il vero destinatario del provvedimento era nato in un'altra località e risultava residente in una regione diversa.

Un riscontro che ha permesso di ricostruire lo scambio di persona e dimostrare che il cinquantenne finito in carcere non era il soggetto condannato per la rapina.

I legali hanno quindi presentato un'istanza urgente alla Procura competente, nell'Italia centrale, che ha disposto la scarcerazione. L'uomo è tornato libero il 6 novembre, dopo tredici giorni di detenzione. Successivamente, anche il Tribunale ha convalidato la liberazione, riconoscendo l'errore.

Ora si valuta il risarcimento per ingiusta detenzione

Per il cinquantenne, incensurato, con una famiglia e un lavoro regolare, si è trattato di tredici giorni trascorsi in carcere per una condanna che non lo riguardava.

Una volta chiarita la sua totale estraneità alla vicenda giudiziaria, sempre come riporta il quotidiano online, i suoi avvocati hanno annunciato l'intenzione di presentare una richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione.