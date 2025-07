Le saline di Molentargius nascono come centro per l’estrazione del sale marino e si estendono per svariati chilometri, l’area ha avuto questo scopo fino a quando il commercio del sale non è stato abbandonato e la zona bonificata, diventando un Parco Naturale Regionale nonché casa di una vastissima biodiversità.

Il parco si estende per circa 1 600 ettari tra Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu e Selargius, ed è situato accanto al Golfo degli Angeli e la spiaggia del Poetto. La zona del parco è divisa tra acque dolci, Perdalonga eil Bellarosa minore e salate, Bellarosa maggiore e Perdabianca, queste due sono separate dalla piana di isArenas.

L’attività di estrazione del sale è iniziata oltre 3000 anni fa, i primi a sfruttarne le risorse furono i Fenici seguiti da Cartaginesi e Romani. Con il passare dei secoli e il processo tecnologico nei primi anni del 800’ nasce “La città del sale” un vero e proprio insediamento industriale fornito di: residenze per i lavoratori, magazzini, ferrovie, mense e officine.

A partire dagli anni 70’ l’attività di estrazione e vendita del sale iniziò a diminuire a causa del crescente inquinamento delle acque dolci. L’estrazione del sale cessò definitivamente nel 1985 e nel 90 iniziarono i lavori di bonifica della zona. Nel 1993 i fenicotteri rosa, diventati poi simbolo del parco, iniziarono a nidificare regolarmente nell’area e rappresentando un evento simbolico della rinascita ambientale.

Finché nel 1999 l’area è stata ufficialmente nominata Parco Naturale Regionale Molentargius, con l’obiettivo di: preservare gli ecosistemi umidi; tutelare la biodiversità; valorizzare l’archeologia industriale e favorire l’educazione ambientale e il turismo sostenibile.

Oggi la zona ospita più di 230 specie di uccelli registratetra cui il già menzionato fenicottero rosa, il parco è casa anche di un grande numero di rettili e anfibi oltre alla diversità nella flora. Il parco offre diverse attività di intrattenimento come: passeggiate, piste ciclabili, birdwatching e tour guidati ed è diventato un grande esempio di riqualifica ambientale e salvaguardia della biodiversità