Nella Serata di ieri, domenica 3 maggio, a Villaputzu, i Carabinieri di San Vito, con il supporto dei militari della Stazione locale, hanno arrestato un uomo di 44 anni del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile, allo stato attuale delle indagini, dei reati di detenzione abusiva di armi, possesso di arma clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è il risultato di un’attività investigativa articolata condotta nel tempo dai militari dell’Arma, basata su osservazioni, riscontri e informazioni raccolte sul territorio. L’attenzione degli investigatori si era concentrata sull'uomo a seguito di un insolito via vai nei pressi della sua abitazione, ritenuto compatibile con possibili attività illecite.

Dopo un periodo di monitoraggio discreto, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato. All’interno di un soppalco è stata rinvenuta una pistola revolver priva di matricola e punzonatura, insieme a 11 proiettili calibro 7.65.

Nel corso della perquisizione sono stati inoltre sequestrati circa 20 grammi di hashish, suddivisi in quattro involucri termosaldati e ritenuti pronti per lo spaccio, oltre a 485 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio e considerati verosimile provento dell’attività illecita.

Al termine delle operazioni e degli adempimenti di rito, il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria.