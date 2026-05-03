Jannik Sinner entra nella storia del tennis con una vittoria netta nella finale dell’Atp di Madrid, dove ha superato Alexander Zverev per 6-1, 6-2 in appena 57 minuti. Il numero uno del mondo diventa così il primo giocatore a conquistare i primi quattro Masters 1000 della stagione e a mettere insieme cinque successi consecutivi in questa categoria.

La striscia vincente era iniziata a Parigi nel 2025 con il trionfo su Felix Auger-Aliassime. Nel 2026 sono arrivati i titoli a Indian Wells e Miami senza perdere set, poi il primo successo in carriera a Monte-Carlo contro Carlos Alcaraz, fino al dominio alla Caja Magica. Un filotto che supera anche quello di Rafael Nadal, fermo a quattro Masters consecutivi nel 2013.

Dopo il match Sinner ha commentato: "Ho cominciato molto bene la partita col break, sono soddisfatto del mio livello, bellissima vittoria, è stato un altro torneo incredibile. Dietro al mio record c'è molto lavoro, molta disciplina, molto impegno ogni giorno". E sul futuro: "Adesso si va a Roma e Parigi, ti auguro il meglio".

Sportivo anche Zverev: "Scusate per la finale, non è stata la mia giornata migliore. Congratulazioni a Jannik è il migliore al mondo di gran lunga in questo momento e non c'è chance per quasi nessuno di noi", aggiungendo con ironia: "magari al Roland Garros prendetevi una pausa".

Tra i messaggi, anche quello della premier Giorgia Meloni: "Cinque Masters 1000 consecutivi. Un'impresa mai riuscita a nessuno. Jannik Sinner scrive nuovamente la storia e consegna allo sport italiano un'altra pagina indimenticabile".