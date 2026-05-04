L'ennesimo tentativo di truffa, smascherato grazie all’informazione e alla lucidità della vittima. A Fonni, in provincia di Nuoro, una titolare di una struttura ricettiva è riuscita a evitare un raggiro ben orchestrato, riconoscendo i segnali di una frode sempre più diffusa: quella del “falso maresciallo”.

L’episodio si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione portate avanti dall’Arma dei Carabinieri, che da tempo sensibilizza i cittadini sui metodi utilizzati dai truffatori.

Tutto è iniziato con una telefonata da parte di una donna che si è presentata come “maresciallo Laura Ambrosini” dei Carabinieri di Milano. Con tono credibile e professionale, ha richiesto la disponibilità per ospitare quattro militari per sette notti in Barbagia. Dopo aver concordato un preventivo di 1.400 euro, la titolare ha fornito le coordinate bancarie per il pagamento.

Il giorno successivo, la truffa è entrata nel vivo. La donna ha ricevuto una nuova chiamata da un numero fisso apparentemente riconducibile a una caserma reale: un caso di Caller ID spoofing, tecnica che consente di falsificare il numero del chiamante. Un secondo interlocutore, presentatosi come “maresciallo Gabriele Simeone”, ha segnalato un presunto errore nel bonifico: invece dei 1.400 euro pattuiti, sarebbero stati accreditati 2.800 euro, chiedendo con urgenza la restituzione della differenza.

Nonostante la pressione psicologica e l’autorevolezza simulata, la titolare non si è lasciata convincere. Ricordando le campagne informative e i consigli diffusi dai Carabinieri, ha intuito l’inganno. Senza effettuare alcuna operazione bancaria, si è rivolta immediatamente alle forze dell’ordine, denunciando l’accaduto e bloccando il tentativo di truffa.

L'invito alla massima prudenza dell'Arma dei Carabinieri è chiaro e categorico: bisogna essere cauti di fronte a richieste urgente di denaro o rimborsi telefonici, non fidarsi dei numeri visualizzati sul telefono e ricordare che nessun membro delle forze dell'ordine chiede pagamenti tramite bonifici, ricariche o contanti.

In situazioni dubbie, è essenziale interrompere immediatamente la conversazione e contattare il 112.

La consapevolezza continua a essere identificata come la migliore difesa contro possibili tentativi di truffa, confermando l'importanza di rimanere vigili e informati.