A Sassari, nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile - Sezione Operativa della locale Compagnia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna, già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile di due tentativi di furto commessi lo scorso 26 marzo ai danni di altrettanti esercizi commerciali del centro cittadino.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Sassari, su richiesta della Procura, al termine delle indagini condotte dai militari dell’Arma. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe prima sottratto alcuni capi d’abbigliamento da un negozio del centro, per poi introdursi poco dopo in un vicino supermercato, da cui avrebbe asportato merce di valore, nascondendola in una borsa schermata per eludere i sistemi antitaccheggio.

Scoperta dal personale e raggiunta anche dal titolare del primo esercizio commerciale colpito, la donna avrebbe reagito con violenza, dando vita a una colluttazione e colpendo i presenti con pugni e gomitate, riuscendo infine a fuggire.

Le tempestive attività investigative e di controllo del territorio hanno consentito ai Carabinieri di identificare rapidamente la presunta responsabile. Gli elementi raccolti sono stati quindi trasmessi alla Procura della Repubblica di Sassari, che ha richiesto e ottenuto la misura cautelare.

Una volta rintracciata, la donna è stata arrestata e condotta presso la Casa Circondariale di Sassari - Bancali, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.