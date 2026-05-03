Il portavoce del ministero degli Esteri di Iran, Esmaeil Baghaei, ha reso noto che Washington ha risposto alla proposta avanzata da Teheran e che le autorità iraniane stanno ora valutando il contenuto della replica, come riportato da Cnn.

Intervenendo in diretta alla televisione di Stato, Baghaei ha precisato che la “proposta in 14 punti” non riguarda il dossier nucleare: "La questione nucleare non è inclusa nella proposta in 14 punti e quanto riportato da alcuni media è frutto della loro immaginazione". Ha quindi chiarito che il piano è "incentrato unicamente sulla fine della guerra", senza entrare nei dettagli.

Poche ore dopo è arrivata la posizione degli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha respinto l’iniziativa iraniana, dichiarando che "per me è inaccettabile", secondo quanto riferito da Bloomberg.

Le distanze tra le parti restano dunque ampie, mentre prosegue il confronto su possibili vie d’uscita dal conflitto.