Questa notte si è concluso il trasporto sanitario d'urgenza di un uomo di 68 anni, proveniente dall'ospedale Brotzu di Cagliari e diretto all'Azienda Ospedaliera-Università Padova.

Il volo di trasferimento, autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per rispondere all'imminente pericolo di vita del paziente, ha visto l'intervento del Comando Squadra Aerea di Milano dell'Aeronautica Militare.

L'equipaggio del velivolo G650, decollato da Ciampino dopo le procedure necessarie, ha imbarcato il paziente e l'équipe medica a Cagliari per atterrare successivamente a Venezia. Qui, poco dopo le 03:30, un'ambulanza ha accompagnato il paziente verso l'ospedale per il ricovero.