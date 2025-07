Sono stati arrestati nella serata di ieri, mercoledì 30 luglio, dai Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari, due cittadini cinesi, un disoccupato di 37 anni residente a Prato e un commerciante di 55 anni residente a Quartucciu, entrambi con l'accusa di detenere sostanze stupefacenti per il traffico illegale.

L'arresto è avvenuto dopo il ritrovamento, all'interno di una camera di una struttura ricettiva nel centro cittadino che occupavano, di oltre 140 grammi di una sostanza stupefacente sintetica. Le prime indagini sul posto hanno identificato la droga come metanfetamina, probabilmente del tipo "shaboo", una delle forme più pericolose e dannose di droga sintetica in circolazione.

I Carabinieri hanno prontamente rintracciato e fermato i due sospettati a bordo di una Opel monovolume utilizzata dal 55enne. Durante le perquisizioni personali e dei veicoli sono stati scoperti circa 706 grammi di sostanza stupefacente sempre riconducibile al tipo "shaboo", insieme a mezzo grammo di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 310 euro in contanti, divisi in banconote di diverso taglio.

Dopo le procedure di rito, entrambi gli arrestati sono stati portati presso la casa circondariale "Ettore Scalas" di Uta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, informata prontamente dai Carabinieri. Tutta la droga è stata sequestrata e sarà analizzata dal Reparto Investigazioni Scientifiche di Cagliari per confermare la sua natura.

Se confermata come "shaboo", questo sarebbe il primo sequestro documentato di questa droga nel sud della Sardegna, conferendo maggiore importanza all'operazione di ieri.