Sette piante di marijuana alte tra 100 e 180 cm, 320 grammi di infiorescenze di marijuana, 44 piante già essiccate e una serra con ventilatore e lampade ultraviolette per l'essiccazione sono state trovate nella casa di un 40enne di Tortolì, all'alba di lunedì 14 luglio, dai Carabinieri della Stazione di Tortolì e della Squadriglia Anticrimine di Lanusei, durante un'operazione contro il traffico di droga.

L'uomo, con precedenti penali, è stato trovato in casa e arrestato per produzione e detenzione di stupefacenti. Dopo le procedure di arresto, è stato portato nella casa circondariale "San Daniele" di Lanusei in attesa dell'udienza di convalida che si è tenuta il 15 luglio.

In seguito, è stato posto agli arresti domiciliari.