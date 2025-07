Un’importante operazione antidroga ha portato all’arresto di un uomo di 43 anni, residente a Tratalias, nel Cagliaritano, già noto alle forze dell’ordine. L’azione, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cagliari, si inserisce nella lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, con un’attenzione particolare al crescente fenomeno delle droghe sintetiche tra i giovani.

L’arresto è il risultato di un’indagine basata su fonti informative che ha portato i militari a effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo. Nel corso dell’intervento sarebbero stati rinvenuti e sequestrati diversi tipi di sostanze psicotrope: 17 grammi di MDMA in cristalli, 10 pastiglie della stessa sostanza, 17 grammi di ketamina, 2,12 grammi di “cocaina rosa” e una dose di cocaina.

Accanto alle droghe, i Carabinieri avrebbero trovato anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 3.200 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Dopo le formalità di rito, il 43enne è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’operazione conferma l’impegno costante del Nucleo Investigativo cagliaritano nel contrasto al traffico e alla diffusione di sostanze stupefacenti, in particolare delle droghe sintetiche che stanno trovando sempre più spazio nel mercato illegale, soprattutto nelle serate legate alla movida, alle feste private e agli eventi danzanti.