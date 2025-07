Stava guidando la scorsa notte lungo via dello Sport a Maracalagonis, quando ha improvvisamente cambiato direzione alla vista di una pattuglia in servizio di controllo notturno. Questo comportamento sospetto ha portato i Carabinieri della locale stazione a fermare il veicolo per effettuare i dovuti controlli.

Durante la perquisizione, è emerso che il conducente, un 22enne di Sinnai già noto alle forze dell'ordine, trasportava in auto circa 1,75 grammi di marijuana, 45 grammi di cocaina divisi in 51 dosi pronte per la vendita, e 1.200 euro in contanti, presumibilmente provento dell'attività di spaccio. Il giovane è quindi stato arrestato per detenzione di droga con l'intento di spacciarla.

Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto a casa dove è stato posto agli arresti domiciliari su ordine del Tribunale di Cagliari, in attesa dell'udienza di convalida.

L'operazione fa parte delle attività di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga condotte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, al fine di garantire maggiore sicurezza nelle zone urbane e periferiche e combattere il crimine che minaccia la vita quotidiana dei cittadini.