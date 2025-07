“Abbiamo mantenuto la parola data. Questa mattina è stato inaugurato il nuovo Centro della salute, frutto della sinergia tra Regione, Comune e distretto sociosanitario. Un presidio che metterà a disposizione sportelli sociosanitari, medici di base, pediatri e odontoiatri a oltre 9.000 residenti”. Sono le parole della presidente della RegioneSardegna, Alessandra Todde in merito all'odierna inaugurazione della nuova struttura a Sant'Elia, quartiere di Cagliari. Tale area beneficerà degli investimenti della Giunta regionale, che ha destinato 35 milioni di euro per migliorare le infrastrutture idriche, i servizi sotterranei e gli spazi pubblici.

Il Centro è stato presentato alla cittadinanza alla presenza dell'assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, dell'assessora comunale ai Servizi sociali, Anna Puddu, e del commissario straordinario della Asl di Cagliari, Aldo Atzori.

L’intervento si inserisce all’interno di una strategia più vasta della Regione volta a ricostituire e potenziare i servizi ai cittadini a prescindere dal luogo in cui vivono e dalla condizione socioeconomica in cui si trovano. “Portare la sanità e i servizi essenziali più vicini alle persone, ovunque vivano, nei quartieri popolari delle città come nei paesi più piccoli e nelle zone interne. È questa la strategia che stiamo portando avanti con la Giunta, una rete di presidi di prossimità per combattere disuguaglianze e isolamento. Un percorso lungo e faticoso di cambiamento e di diversa prospettiva: dai costi al servizio per il cittadino”.

All’interno di questo percorso si inseriscono, a mero titolo esemplificativo, l’attivazione del quarto hub dell’elisoccorso, “una precisa scelta politica – aggiunge la presidente – per garantire interventi salvavita in tempi rapidi anche nelle aree più periferiche e difficili da raggiungere. Il servizio di elisoccorso sarà operativo giorno e notte, per tutti i giorni della settimana. Una scelta sostenuta da tutti i consiglieri e i sindaci del territorio, al di là delle appartenenze politiche, che ringrazio per il continuo sostegno”, e l’imminente riattivazione del reparto di Ortopedia all’ospedale San Francesco di Nuoro. “Stiamo restituendo al territorio un servizio fondamentale: entro luglio il reparto sarà aperto 7 giorni su 7, come dovrebbe essere. Stiamo inoltre lavorando per potenziare la neurochirurgia con una rete integrata fra Nuoro e Sassari”, evidenzia Todde.

“Noi investiamo. Scegliamo la vita, non l’abbandono”, conclude la presidente della Regione, “la strada da percorrere è ancora lunga, ne eravamo coscienti: la stiamo affrontando, passo dopo passo, provvedimento dopo provvedimento”.