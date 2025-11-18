Aeroitalia annuncia l’avvio di un nuovo collegamento diretto tra Cagliari e Cuneo, operativo dal prossimo 19 dicembre. La nuova rotta, con due frequenze settimanali, il venerdì e la domenica, rafforza la connettività tra la Sardegna e il Piemonte, offrendo un canale strategico per il turismo e gli scambi professionali tra due territori complementari.

I voli opereranno a partire dal 19 dicembre ogni venerdì e domenica con i seguenti orari:

Cagliari–Cuneo: partenza alle 12:30 e arrivo alle 13:50

Cuneo–Cagliari: partenza alle 14:40 e arrivo alle 16:00

Una programmazione studiata per agevolare sia le fughe nel weekend sia gli spostamenti di lavoro, consentendo di sfruttare al meglio il tempo nella destinazione scelta.

Un collegamento tra Alpi e Mediterraneo

La nuova rotta risponde alla doppia esigenza di rendere più accessibili, da un lato, le località alpine e sciistiche dell’arco cuneese — come la Via Lattea, Limone Piemonte e le Langhe — e, dall’altro, le bellezze del Sud Sardegna, tra spiagge, siti archeologici e ricchezze enogastronomiche. L’Aeroporto di Cuneo, inoltre, offre un punto di accesso strategico verso aree di grande richiamo turistico e professionale come Torino, Alba, Langhe, Roero e Monferrato.

Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, commenta: “Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo collegamento che unisce due territori straordinari del nostro Paese. La rotta Cagliari-Cuneo rappresenta un tassello importante della nostra strategia di sviluppo della rete domestica, orientata a connettere le regioni italiane con collegamenti diretti, comodi ed efficienti. La Sardegna è da sempre nel cuore della nostra programmazione e questo nuovo volo conferma il nostro impegno nel garantire alla Regione una connettività sempre maggiore. Allo stesso tempo, puntiamo a valorizzare aeroporti come quello di Cuneo, gateway ideale per scoprire le eccellenze del Piemonte. Siamo certi che questo collegamento sarà apprezzato sia dai viaggiatori leisure, che potranno alternare mare e montagna, sia dal segmento business, grazie a orari pensati per ottimizzare gli spostamenti. I biglietti saranno in vendita da questa settimana e invitiamo tutti a prenotare per approfittare delle nostre tariffe di lancio”.

Anche dal lato sardo l’annuncio viene accolto con favore. Fabio Mereu, Amministratore Delegato di SOGAER, sottolinea: “L’avvio del collegamento Cagliari–Cuneo con Aeroitalia rappresenta un nuovo passo nell’ampliamento del nostro network domestico. Questa operazione rafforza la presenza di voli diretti tra la Sardegna e il Nord Italia, rispondendo a un’esigenza concreta dei nostri passeggeri e offrendo nuove opportunità di viaggio in un periodo di forte mobilità. La collaborazione con Aeroitalia conferma l’impegno condiviso a sviluppare una connettività che vada oltre la sola dimensione della continuità territoriale. È un segnale importante per il nostro scalo, che continua a crescere come porta d’accesso privilegiata per chi arriva in Sardegna e come comodo punto di partenza per i sardi diretti verso aree ricche di interesse turistico e professionale. Il collegamento con Cuneo valorizza inoltre un asse mare–montagna dalle ottime potenzialità, offrendo soluzioni pratiche per i viaggi del weekend, per gli spostamenti di lavoro e per chi desidera una breve fuga in un territorio che completa perfettamente quello sardo. Siamo certi che questo servizio incontrerà il favore del pubblico e ringraziamo Aeroitalia per aver scelto di investire sul nostro aeroporto”.

Soddisfazione anche dal Piemonte. Anna Milanese, Accountable Manager di Cuneo Airport, afferma: “Siamo molto felici che Aeroitalia abbia colto l’opportunità di servire una tratta così importante per il nostro scalo. Da tempo il nostro aeroporto è un punto di riferimento per chi viaggia da e per la Sardegna e il ritorno del collegamento con Cagliari anche nel periodo invernale rappresenta un valore aggiunto per tutto il territorio. L’operativo dei voli offrirà nuove occasioni per visitare le rispettive destinazioni: dai cuneesi e piemontesi che potranno approfittarne per vivere le festività o i weekend nel Sud Sardegna, ai turisti sardi che potranno raggiungere comodamente le nostre località sciistiche. Senza dimenticare i tanti pendolari che utilizzano abitualmente questa rotta. Ci auguriamo che la collaborazione con Aeroitalia possa proseguire e svilupparsi ulteriormente”.

I biglietti sono in vendita dal prossimo 18 novembre sul sito ufficiale di Aeroitalia, nelle agenzie di viaggio e sui principali portali di prenotazione online.