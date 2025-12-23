Wizz Air e Sogeaal, società di gestione dell’aeroporto di Alghero, rafforzano la loro collaborazione annunciando una nuova connessione diretta verso Tirana. La rotta sarà operata due volte a settimana, mercoledì e domenica, a partire dal 24 giugno 2026, inaugurando così i collegamenti tra il nord-ovest della Sardegna e la capitale albanese.

Tutti i voli saranno effettuati con la flotta Airbus A321neo e i biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale di Wizz, con tariffe a partire da 19,99 euro. Tirana si conferma una delle capitali europee più dinamiche, grazie al mix di architettura moderna e storia profonda, unita a un’ospitalità riconosciuta, e sta diventando sempre più meta di turismo internazionale e punto di riferimento per italiani che vi studiano o lavorano.

Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air, sottolinea: “L’apertura della rotta Alghero-Tirana rappresenta un importante pilastro nel nostro impegno per diversificare la connettività della Sardegna, puntando su rotte che hanno un altissimo potenziale di crescita - non solo turistico - ancora inespresso. Non stiamo solo lanciando un volo, ma stiamo costruendo un’opportunità di viaggio che abilita nuovi scambi culturali e professionali, a prezzi imbattibili, tra il nord-ovest dell’Isola e uno dei mercati più dinamici dell’area balcanica”.

Per Silvio Pippobello, amministratore delegato di Sogeaal, “l’avvio del collegamento con Tirana conferma ancora una volta come il network dell’aeroporto di Alghero sia in continua espansione grazie a una strategia condivisa con partner solidi e dinamici come Wizz Air. Questa nuova rotta rafforza il ruolo del nostro scalo non solo come porta d’accesso turistica, ma anche come infrastruttura al servizio di chi viaggia per lavoro e studio, contribuendo allo sviluppo economico e alla mobilità del territorio”.

La nuova tratta si aggiunge alle già presenti rotte internazionali da Alghero verso Bucarest, Budapest, Sofia e Varsavia, consolidando ulteriormente la connettività del nord Sardegna.