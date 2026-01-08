A partire dal 18 aprile 2026, il collegamento Parigi Orly – Alghero sarà operato con due voli settimanali, il martedì e il sabato, con tariffe a partire da 39 euro a tratta.

Questi voli si aggiungono alla novità assoluta del collegamento Amsterdam-Alghero e rafforzano ulteriormente la presenza di Transavia presso l’Aeroporto di Alghero – Riviera del Corallo per la stagione estiva 2026. La compagnia low-cost del Gruppo Air France-KLM collegherà infatti per la prima volta lo scalo di Alghero con l’aeroporto cittadino di Parigi-Orly, ampliando il proprio network dalla Francia e affiancando la nuova rotta da e per Amsterdam, operativa anch’essa a partire da aprile 2026.

“La nuova rotta - commenta Fabio Gallo, General Manager di Sogeaal S.p.A. - arricchisce il portfolio voli dell’aeroporto di Alghero, a conferma dell'impegno del management e della compagnia Transavia nel rafforzare la connettività aerea su Alghero e nel Nord Sardegna, connettendo l'isola alla Francia oltreché alle principali destinazioni europee”.

“Siamo molto lieti di inaugurare questa nuova rotta tra Parigi-Orly e Alghero, che rafforza ulteriormente la presenza di Transavia nel bacino del Mediterraneo - dichiara Julien Mallard, Vice Direttore Commerciale, Transavia France -. La Sardegna è una destinazione estremamente attrattiva, che unisce una straordinaria bellezza naturale, un ricco patrimonio culturale e un forte appeal sia per il turismo leisure sia per i viaggi di visita a parenti e amici. Con l’apertura di questo collegamento diretto, offriamo ai nostri clienti un accesso più semplice al nord dell’isola, continuando al contempo ad ampliare il nostro network da Orly con destinazioni perfettamente in linea con le aspettative dei nostri passeggeri”.

I voli sono disponibili per la vendita a partire da oggi, giovedì 8 gennaio.

Transavia

Transavia, la compagnia low-cost del gruppo Air France-KLM, opera circa 400 rotte aeree in partenza dalla Francia (Orly, Nantes, Lione e Montpellier), dai Paesi Bassi (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven) e dal Belgio (Bruxelles) verso la Francia, l’Europa e il bacino del Mediterraneo.

Nel 2024, Transavia France ha trasportato quasi 14 milioni di passeggeri ed è oggi la prima compagnia low-cost in partenza da Parigi (Beauvais, Roissy, Orly). Con oltre 3.200 collaboratori in Francia, Transavia pone al centro dei propri impegni la qualità dei servizi, la vicinanza degli equipaggi e l’innovazione, una scelta strategica che le vale numerosi riconoscimenti.

Per il sesto anno consecutivo, Transavia France è stata eletta Servizio Clienti dell’Anno 2026 nella categoria Trasporto collettivo di passeggeri. Ha inoltre ottenuto per la sesta volta il marchio Miglior Insegna dalla rivista Capital e ha ricevuto il Trofeo Qualiweb 2025 per i servizi online nella categoria Turismo e Trasporti. Infine, Transavia France ha ricevuto il Travel Trust Award di Skyscanner per le migliori esperienze di prenotazione.