Nuova opportunità di viaggio per i passeggeri sardi e ulteriore passo avanti nella crescita internazionale dell’aeroporto di Alghero.

Wizz Air, terza compagnia aerea in Italia per quota di mercato, annuncia l’apertura della nuova rotta Alghero–Belgrado, confermando l’importanza strategica del mercato italiano, primo per numero di passeggeri trasportati sull’intero network del vettore.

Il nuovo collegamento sarà operativo a partire dal 30 marzo 2026, in concomitanza con la prossima stagione estiva, con tre frequenze settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì) e sarà servito da aeromobili Airbus A321neo. I biglietti sono già disponibili sul sito wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ, con tariffe a partire da 29,99 euro.

Belgrado si conferma oggi una metropoli in forte crescita, capace di valorizzare la propria eredità storica come motore di innovazione e creatività. Situata alla confluenza dei fiumi Danubio e Sava, la capitale serba rappresenta un crocevia culturale e strategico tra Europa centrale e Balcani, distinguendosi per una scena culturale dinamica e un’offerta ideale sia per il turismo leisure sia per brevi city break.

L’apertura della rotta verso Belgrado si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento dell’offerta Wizz Air dall’Aeroporto di Alghero. Con i collegamenti già attivi verso Tirana, Sofia, Varsavia, Bucarest e Budapest, la compagnia consolida la propria presenza nell’Europa orientale e centrale, ampliando le opportunità di viaggio per i residenti e favorendo nuovi flussi turistici verso la Sardegna.

Dal 2013, anno di avvio delle operazioni nello scalo algherese, Wizz Air ha messo a disposizione oltre 800 mila posti, trasportando più di 600 mila passeggeri da e per l’Aeroporto “Riviera del Corallo”.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “L’apertura del collegamento tra Alghero e Belgrado segna una tappa fondamentale nel consolidamento della nostra presenza in Sardegna. Questa rotta nasce dalla volontà di accorciare le distanze tra l’isola e uno dei centri più dinamici dei Balcani, rispondendo a una domanda crescente di connettività internazionale di qualità. Crediamo fortemente nel potenziale di questa sinergia: la nuova tratta non solo arricchisce il ventaglio di opzioni per i viaggiatori locali, ma funge da catalizzatore per lo sviluppo dei flussi turistici e commerciali tra le due regioni, dando la possibilità ai nostri passeggeri balcanici di scoprire con facilità una perla di straordinaria bellezza come Alghero. Questo investimento testimonia il nostro legame con lo scalo di Alghero, dove continuiamo a lavorare per generare valore economico e promuovere la mobilità europea. Siamo pronti a darvi il benvenuto a bordo per inaugurare insieme questo nuovo capitolo.”

Soddisfazione anche da parte della gestione aeroportuale. Silvio Pippobello, Amministratore Delegato dell’Aeroporto di Alghero, ha commentato: “L’apertura del collegamento con Belgrado è pienamente coerente con la strategia di sviluppo dell’aeroporto di Alghero, orientata al consolidamento dei bacini tradizionali e alla diversificazione verso nuove aree internazionali complementari e non ancora servite. L’Europa centro-orientale rappresenta per noi un bacino strategico, in grado di generare traffico non solo nei mesi estivi, ma anche nelle stagioni intermedie, contribuendo in modo concreto alla riduzione della stagionalità. Con tre nuove rotte in avvio nel 2026, Wizz Air si conferma un partner strategico, capace di sostenere la crescita internazionale della destinazione Nord Sardegna e di offrire ai residenti del territorio nuove opportunità di collegamento verso destinazioni turistiche in forte espansione.”

Attualmente Wizz Air opera 263 rotte verso 32 Paesi, servendo 26 aeroporti e impiegando in Italia una flotta moderna composta da 28 Airbus A321neo. Nel 2025 la compagnia ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri, con un incremento dell’8,85% rispetto all’anno precedente, effettuando più di 91 mila voli e registrando un tasso di completamento del 99,8%, a conferma di un forte impegno operativo e strategico sul mercato italiano.