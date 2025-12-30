La Fondazione Pula Cultura Diffusa festeggia tre anni di notevoli successi, con un aumento del 54% delle visite al Parco archeologico di Nora, consolidando la sua posizione di leader nel turismo culturale in Sardegna.

Il costante incremento dei visitatori ha portato il sito da 72.000 accessi nel 2022 a 111.000 nel 2025 (+54% in tre anni).

Nora si conferma un punto di riferimento nel territorio, vincendo il titolo di “Miglior Esperienza Turistica Italiana 2025". Grazie alla sua efficiente digitalizzazione (con una quota del 39% di biglietti venduti online) e alle partnership strategiche con importanti aziende come Costa Crociere e Disney Cruise Line, la Fondazione guarda avanti al 2026 con nuovi servizi, tra cui visite private, pacchetti integrati con la Laguna di Nora e le Saline Conti Vecchi (FAI), un treno ecologico e l'istituzione di un prestigioso Premio Letterario Internazionale.

"Nora non è più solo un sito archeologico, ma un brand d'eccellenza che unisce storia, innovazione e sostenibilità - sono le parole di Andrea Boi, presidente della Fondazione, rimarca i risultati ottenuti dal Parco archeologico di Pula -. Grazie al lavoro portato avanti dalla Fondazione in sinergia con il Comune, negli ultimi anni siamo stati in grado non solo di aumentare il numero degli ingressi, ma di far conoscere le bellezze di questo territorio in giro per il mondo".