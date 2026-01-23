Gioco, relax, fontanelle per rinfrescarsi e bere, aree attrezzate per i bisogni fisiologici e persino un servizio professionale di toelettatura. La nuova Pet Area dell’Aeroporto di Cagliari - Elmas nasce come un vero e proprio luogo sicuro e accogliente, una sorta di asilo dove cani e gatti possono muoversi in tranquillità, lontani dallo stress spesso legato ai viaggi.

L’inaugurazione ufficiale è avvenuta oggi, 23 gennaio 2026, alla presenza del presidente ENAC avv. Pierluigi Di Palma, del presidente della IX Commissione Trasporti della Cameram l'onorevole Salvatore Deidda, dei vertici SOGAER e dei rappresentanti degli Enti e delle Autorità aeroportuali.

Un’attenzione particolare è riservata anche agli animali da compagnia dei PRM – passeggeri che necessitano di assistenza speciale per il viaggio in aereo – che potranno accedere e sostare nella Pet Area a titolo gratuito. Favorire la mobilità e l’inclusione di tutte le categorie di viaggiatori rappresenta infatti una delle priorità di SOGAER, società di gestione dello scalo cagliaritano.

L’acquisto di gadget, articoli di prima necessità e dei servizi offerti all’interno della Pet Area contribuirà inoltre a sostenere le attività no profit della Bau Club ETS, impegnata nella lotta al randagismo, nel salvataggio di cani e gatti abbandonati e nella promozione delle adozioni.

L’Aeroporto di Cagliari è fra i primi in Italia e l’unico in Sardegna a dotarsi di spazi attrezzati e personale qualificato per accogliere al meglio gli animali da compagnia che transitano dall’aeroporto in attesa della partenza, quelli in arrivo e quelli semplicemente in visita.

L’iniziativa, nata per soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di passeggeri che si spostano con i propri amici a quattro zampe, vede il coinvolgimento della Bau Club ETS, associazione che ha al suo attivo anni di impegno nella tutela degli animali, come gestore della Pet Area e dei nuovi servizi offerti a viaggiatori e visitatori dell’Aeroporto di Cagliari.

“Gli aeroporti diventano sempre di più luoghi di vita, di aggregazione e di rispetto delle esigenze di tutti. L’orientamento dell’Enac - ha commentato il Presidente ENAC Pierluigi Di Palma – è volto a cogliere le sfide dell’evoluzione sociale e le nuove necessità di tutti i cittadini. In questo ambito, accogliamo con piacere le iniziative come quella che inauguriamo oggi, di dedicare aree attrezzate per i pet. Rientrano nella policy Enac che consolida la cultura del benessere animale nel trasporto aereo. Siamo un esempio positivo per tutti gli altri Paesi del mondo: vogliamo promuovere soluzioni innovative e inclusive per l’aviazione del futuro, passando anche attraverso un trasporto aereo pet friendly, rispettoso dei nostri amici a quattro zampe, a tutti gli effetti componenti delle nostre famiglie, come sancito anche dall’articolo 9 della Costituzione. Un cielo più inclusivo, anche per loro”.

“Con l’apertura della nuova Pet Area il nostro aeroporto fa un altro importante passo verso un’idea di mobilità e inclusione dove il benessere di tutti i passeggeri e i visitatori dello scalo è prioritario, così come lo è quello degli animali al loro seguito”, ha detto Monica Pilloni, presidente di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari.