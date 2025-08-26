Lunedì 25 agosto, i Carabinieri della Stazione di Porto Cervo hanno arrestato due cittadini francesi, sospettati di essere coinvolti in un furto con violenza commesso ai danni di una donna, in pieno giorno e in pubblica via.

La vittima, tornando da una passeggiata a Cala del Faro con la propria famiglia, sarebbe stata aggredita da uno dei malintenzionati che le ha strappato un orologio Rolex mentre cercava di raggiungere la propria abitazione. Il complice era in attesa alla guida di un'auto nelle vicinanze, pronta per la fuga.

La figlia della donna, testimone dell'aggressione, ha inseguito il ladro che ha gettato l'orologio per dileguarsi a bordo dell'auto del complice. Grazie alla pronta segnalazione della vittima alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Olbia, è scattata una rapida operazione di ricerca che ha portato all'inseguimento dei fuggitivi lungo la SP59 e al loro successivo arresto.

Dopo la denuncia presentata dalla vittima e il riconoscimento fotografico dei presunti autori del reato, i due sospettati sono stati fermati e trasferiti al carcere di Sassari-Bancali in attesa dell'udienza di convalida.