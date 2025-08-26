Al Policlinico Duilio Casula di Cagliari, tre bellissimi bambini sono nati contemporaneamente in un raro parto trigemino. Questo eccezionale evento è stato possibile grazie al coordinamento di un team multidisciplinare che ha guidato con maestria la mamma nell'accogliere al mondo Mattia, Aurora e Sofia tramite un cesareo.

I tre nuovi arrivati stanno bene e attualmente ricevono le cure necessarie nella Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico. Presto potranno tornare a casa insieme alla loro mamma e al papà, insieme alla loro sorellina maggiore.

La gravidanza, risultato di un concepimento naturale, è stata seguita attentamente da due esperte in Emergenze Ostetriche e Ginecologiche presso l'AOU di Cagliari, sotto la direzione del dottor Bruno Piras. Le ginecologhe Alessandra Meloni e Alessia Atzei, che ha eseguito gli ultrasuoni durante la gravidanza, hanno svolto un ruolo chiave in questo straordinario evento.

L'intervento è stato eseguito dalla dottoressa Meloni, con il supporto di un team multidisciplinare composto da ostetrici, ginecologi, anestesisti e neonatologi. Il Centro Trasfusionale dell'ARNAS G. Brotzu ha collaborato per gestire il rischio emorragico, garantendo la sicurezza della madre e dei tre neonati.

La sinergia, le competenze e l'umanità dimostrati da tutti i professionisti coinvolti sono stati fondamentali per il successo di questo straordinario evento, come sottolineato dal dottor Bruno Piras, direttore di Emergenze Ostetriche e Ginecologiche del Policlinico Duilio Casula. L'entusiasmo e la gratitudine sono tangibili tra il personale sanitario e i familiari, tutti testimoni di un momento così unico che celebra la straordinaria bellezza della vita.

"L’Aou di Cagliari – dice – si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la salute materno-infantile". Un grazie sincero, conclude il dottor Piras - a tutto il personale coinvolto per l’eccellente lavoro svolto e un caloroso benvenuto ai tre piccoli, simbolo di vita, speranza e meraviglia".