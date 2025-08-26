È stato scoperto dai Carabinieri in possesso di cocaina e MDMA un 22enne disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, durante un controllo notturno dei militari in un noto locale notturno sul lungomare del Golfo a Quartu Sant'Elena.

La vicenda è avvenuta nei recenti giorni, quando i Carabinieri hanno ricevuto segnalazioni riguardanti attività sospette nel locale in questione, informazioni che hanno spinto i militari della Stazione temporanea di Flumini di Quartu, con il supporto dei colleghi di Monserrato, a organizzare un servizio di controllo mirato per contrastare lo spaccio di droga.

Durante l'operazione notturna, l'attenzione dei Carabinieri si è concentrata sul 22enne il cui comportamento sospetto ha destato dubbi. Dopo aver approfondito le indagini, i militari lo hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

In un'altra situazione analoga, due giovani sono stati trovati con piccole quantità di droga destinata al consumo personale: un operaio di 24 anni con hashish e uno studente nigeriano di 23 anni con cocaina. Entrambi sono stati segnalati come consumatori di droga alle autorità competenti.