Un’insufficienza cardiaca acuta: sarebbe questa la causa della morte del neonato di 4 mesi deceduto lunedì sera a Settimo San Pietro, alle porte di Cagliari. È quanto emerge dall’autopsia eseguita all’ospedale Brotzu dal medico legale Roberto Demontis, durata tre ore e disposta dalla Procura di Cagliari, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Indagata, come atto dovuto, la madre del piccolo.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente domestico, il neonato sarebbe rotolato e caduto tra il letto e il comodino della camera dei genitori, rimanendo incastrato. Al momento del fatto la madre si trovava in una stanza vicina.

L’avvocato Gianluigi Poddighe, del foro di Sassari, che assiste la donna, si è riservato di nominare un proprio consulente. Intanto i carabinieri hanno terminato di sentire i familiari. Lo stesso legale riferisce che la madre e tutta la famiglia “sono sconvolti” per la morte del piccolo.