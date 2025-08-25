PHOTO
Sono quattordici i roghi divampati oggi in Sardegna, uno dei quali ha reso necessario l’intervento della flotta aerea regionale.
Le fiamme hanno interessato un’area boschiva nelle campagne di San Vito, in località Cu.li De Is Pilis. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale di Muravera, affiancato dall’elicottero partito dalla base di Villasalto.
A terra ha dato supporto una squadra dell’Agenzia Forestas del cantiere di Villaputzu-Turri Motta, impegnata nel contenere l’incendio e bonificare la zona colpita.