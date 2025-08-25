Per le elezioni provinciali del 29 settembre di Nuoro l’unica certezza, al momento, è che il centrodestra si presenterà compatto per sfidare l’attuale commissario Giuseppe Ciccolini. Il sindaco di Bitti è stato individuato da alcuni amministratori come il candidato naturale alla guida dell’ente, in continuità con l’attività già svolta da commissario. Ma per il centrodestra Ciccolini rappresenta non solo l’espressione del Partito Democratico, di cui è segretario provinciale uscente, ma anche l’uomo indicato dalla Giunta Todde per governare il periodo transitorio prima del voto.

La riunione di oggi, che ha visto la partecipazione dei vertici regionali dei partiti, non ha portato a una decisione definitiva sul nome. La priorità, spiegano, è costruire consenso “dal basso” attorno a una lista che possa contrapporsi a quella di Ciccolini, considerata “unitaria” per il territorio. Prime indicazioni portano comunque al sindaco di Macomer, Riccardo Uda, come possibile candidato del centrodestra.

«La coalizione che in Consiglio regionale sta all’opposizione intende costruire una proposta politica unitaria e alternativa per il governo della Provincia di Nuoro. In quest’ottica, si intende avviare un percorso condiviso che coinvolga attivamente amministratori e sindaci del territorio, valorizzando competenze ed esperienze già radicate nelle comunità locali – spiega il centrodestra in una nota –. A tal fine, si rivolge un appello a tutti gli amministratori locali che non si riconoscono nella proposta già avanzata dal Partito Democratico, affinché possano aderire e contribuire alla costruzione di un progetto politico alternativo, credibile e vicino ai bisogni reali del territorio».