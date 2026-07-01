È stato ufficialmente attivato nella mattinata di oggi, mercoledì 1° luglio 2026, il Posto Fisso stagionale dei Carabinieri a Costa Rei, rinomata località balneare del territorio comunale di Muravera.

Il presidio, situato in via Ichnusa n. 50, garantirà l’apertura al pubblico ogni giorno dalle ore 08:00 alle ore 11:00 e resterà operativo per tutta la stagione turistica estiva, fino al prossimo 31 agosto.

All’inaugurazione della struttura hanno preso parte il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso, insieme alla sindaca di Muravera Francesca Mattana, al vicesindaco del Comune e al vicesindaco di Castiadas. La presenza delle istituzioni ha sottolineato la collaborazione tra enti locali e Arma dei Carabinieri nel rafforzamento della sicurezza del territorio.

L’attivazione del presidio risponde alla necessità di garantire maggiore controllo e prossimità in un’area che, nei mesi estivi, registra un forte incremento di presenze turistiche. La presenza stabile dei Carabinieri consentirà di offrire un punto di riferimento diretto per cittadini e visitatori, favorendo il dialogo con la popolazione e la rapidità di intervento.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di servizi straordinari di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale per il periodo estivo, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione dei reati predatori, la sicurezza stradale e la tutela dell’ordine pubblico lungo il litorale.