PHOTO
Oltre all'incendio a Nuragugume, il Corpo Forestale della Sardegna ha fronteggiato oggi, mercoledì 1° luglio 2026, anche un incendio nel Comune di Iglesias, in località "C. Cane", con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Iglesias.
Sul posto le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Iglesias, impegnato nella gestione dell’intervento insieme alle squadre a terra e ai mezzi aerei attivati per contenere le fiamme.
Le cause di entrambi i roghi sono in corso di accertamento. Le operazioni proseguono per la bonifica delle aree interessate e la messa in sicurezza dei territori coinvolti.