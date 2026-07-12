Un altro incendio, oltre a quello a Cabras, sta flagellando la Sardegna: il Corpo Forestale è stato infatti impegnato a domare un vasto rogo nelle campagne di Bosa, in località Coronedu, che ha richiesto l’impiego dei mezzi aerei per supportare le operazioni di spegnimento.

Sul posto due elicotteri provenienti dalle basi di Bosa e Anela, oltre al Super Puma decollato da Oristano. A coordinare le attività di spegnimento è stato il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione Forestale di Bosa, impegnato nella gestione delle squadre e dei mezzi intervenuti.

L’emergenza si aggiunge a un’altra giornata segnata dagli incendi nell’Isola.

Con l’aumento delle temperature e il rischio elevato di propagazione del fuoco, prosegue l’attività di monitoraggio e prevenzione da parte delle squadre impegnate sul territorio.

AGGIORNAMENTO. Considerato l'aggravarsi della situazione, si sono resi necessari l'intervento di due Canadair da Olbia e l'evacuazione di alcune abitazioni.