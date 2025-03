Proseguono le attività dei Carabinieri nel solco tracciato dall’Operazione “Setaccio” che, nella serata di pochi giorni fa, aveva già consentito di dare un forte segnale di contrasto alla cosiddetta “malamovida” e alle varie forme di criminalità urbana.

Dal pomeriggio di ieri fino alle prime ore di questa mattina, i militari delle Stazioni di San Bartolomeo, Sant’Avendrace, Assemini, Stampace e Villanova, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cagliari, hanno svolto un nuovo servizio coordinato di controllo del territorio per prevenire i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza urbana.

Durante l’operazione, un cittadino tedesco di 24 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi da una nota catena di abbigliamento in pieno centro senza pagare alcuni capi. Altre tre persone, due donne e un uomo originari di Catania e Iglesias, sono state denunciate invece per il tentato furto di materiale elettrico vario presso un importante punto vendita di ferramenta.

Parallelamente, i militari hanno segnalato alla Prefettura cinque persone di età compresa tra i 17 e i 43 anni perché trovate in possesso di piccole quantità di cocaina e marijuana, presumibilmente destinate a uso personale.

Nell’ambito della stessa operazione, i Carabinieri della Stazione di Cagliari - San Bartolomeo hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari – Ufficio Esecuzione Penali, nei confronti di una donna di 38 anni, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico. La donna arrestata deve scontare una pena definitiva di cinque anni di reclusione per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, accertato dalla conclusione dell’iter processuale che ha confermato la condanna.

A completare il quadro dei controlli, la collaborazione sinergica con la Polizia Locale di Cagliari e il personale dell’Ispettorato del Lavoro ha permesso di effettuare un’ispezione amministrativa presso un locale di viale Trieste, finalizzata a verificare la regolarità delle autorizzazioni e la conformità delle condizioni strutturali. Sono in corso ulteriori accertamenti per valutare eventuali violazioni e responsabilità.

“Gli esiti di queste nuove attività, che si collocano in perfetta continuità con l’Operazione “Setaccio” e ne proseguono le finalità, sono stati ora comunicati alle autorità Giudiziaria e quella Amministrativa. Anche nei prossimi giorni, infatti, i Carabinieri intensificheranno i servizi sul territorio, in stretto raccordo con le altre Forze di Polizia, per assicurare un sempre più efficace presidio della legalità, rispondendo alle esigenze di sicurezza manifestate da residenti e frequentatori del centro storico di Cagliari” sottolineano in una nota i Carabinieri.