Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato quindici leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna del 31 gennaio 2025, su 'Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria', in quanto alcune disposizioni in materia di ordinamento civile, "eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione". Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione.

Un ulteriore fronte di scontro, dunque, dopo la decisione presa – sempre ieri – di opporsi al ricorso promosso dalla Regione contro la decadenza della presidente Alessandra Todde.