È stato sorpreso dagli agenti di Polizia mentre rovistava con fare sospetto all’interno di un’auto in sosta in Piazza Repubblica, a Cagliari. Un uomo di 46 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato la notte scorsa per furto aggravato.

L’uomo, riconosciuto immediatamente dagli agenti in quanto, qualche ora prima, era stato denunciato per l’ipotesi di reato di furto su un’altra auto in sosta nei pressi di via Giolitti, è stato trovato in possesso di vari oggetti, tra i quali il display di un’autoradio, diversi caricabatteria, un powerbank wireless e altri effetti personali, tutti nascosti nelle tasche dei suoi indumenti.

Per il 46enne era già noto per i suoi precedenti specifici e aveva a suo carico un provvedimento, in atto, della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Cagliari.

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto il suo trasferimento nel carcere di Uta.