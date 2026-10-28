Avrebbe prima minacciato una passante con un coltello a serramanico nel tentativo di sottrarle la borsa, per poi opporre resistenza ai Carabinieri intervenuti. Una donna di 32 anni, di origini colombiane, è stata arrestata nelle prime ore di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, a Cagliari.

L’episodio si è verificato intorno alle 4:45 in via Santa Gilla, dove sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile e della Stazione di Cagliari San Bartolomeo. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe avvicinato una passante minacciandola con un’arma bianca per tentare di rapinarla.

La reazione della vittima avrebbe messo in fuga la 32enne, che è stata però individuata e fermata dai Carabinieri poco distante dal luogo dell’accaduto.

Durante la perquisizione personale, i militari hanno trovato un coltello a serramanico lungo 15 centimetri, che è stato sequestrato.

La situazione è ulteriormente degenerata durante le successive procedure di identificazione in caserma. La 32enne, che secondo quanto riferito dai Carabinieri si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti, avrebbe opposto resistenza colpendo i militari con calci e spinte, prima di essere definitivamente immobilizzata.