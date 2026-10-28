Prima un’aggressione in famiglia, poi una richiesta estorsiva legata al cane di casa: è quanto accaduto nelle prime ore del mattino oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, a Cagliari, dove un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di reati contro il patrimonio e la persona.

L’intervento è scattato intorno alle 3:45, quando i militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una giovane donna. Secondo quanto ricostruito, il fratello convivente le avrebbe strappato con violenza una catenina d’oro dal collo, impossessandosi anche del telefono cellulare della nipote minorenne, presente in casa.

Subito dopo, l’uomo avrebbe preteso la consegna del cane di famiglia come condizione per restituire gli oggetti sottratti.

I Carabinieri si sono immediatamente messi sulle sue tracce, riuscendo a rintracciarlo e bloccarlo a breve distanza dall’abitazione. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alle legittime proprietarie.