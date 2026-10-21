Choc a Castel Volturno, in provincia di Caserta, dove un ragazzino di 14 anni avrebbe accoltellato un coetaneo all’addome al termine di una presunta lite avvenuta a scuola. Il giovane ferito è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, mentre il presunto aggressore è stato arrestato. L’arma utilizzata sarebbe stata un coltello a serramanico.

Un altro episodio di violenza si è verificato a Vicenza, dove un controllore di autobus sarebbe stato aggredito da un gruppo di studenti, alcuni dei quali minorenni. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe nato da un rimprovero rivolto ai ragazzi dopo che questi avevano azionato l’allarme del mezzo. Per tutta risposta, il gruppo avrebbe accerchiato l’uomo, spingendogli il volto contro l’asfalto.

Due vicende distinte che riportano al centro il tema della violenza tra i giovani e delle aggressioni nei confronti di chi svolge il proprio lavoro quotidianamente.