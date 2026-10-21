Una bomba d’acqua ha colpito ieri, martedì 20 ottobre 2026, anche Sassari, provocando numerosi interventi dei Vigili del Fuoco in città e lungo le principali arterie stradali.

Le squadre sono state impegnate per allagamenti, dissesti statici, alberi caduti, cavi pericolanti e incidenti stradali, in una serata particolarmente complessa sul fronte dei soccorsi.

L’episodio più grave si è verificato sulla Statale 131, poco dopo il bivio per Florinas, al chilometro 194. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate e una delle vetture ha terminato la propria corsa ribaltandosi.

All’arrivo dei soccorritori, i Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale del 118 per aiutare gli occupanti a uscire dai mezzi. Due delle quattro persone coinvolte sono state trasportate al Pronto Soccorso di Sassari per ulteriori accertamenti.

La squadra ha poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti.

Sul posto anche la Polizia Stradale e il personale sanitario del 118.

Nel frattempo, gli interventi legati al maltempo sono proseguiti in diversi punti della città, alle prese con le conseguenze delle intense precipitazioni.