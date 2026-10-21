Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata questa mattina a Milo, in provincia di Catania. Il sisma, rilevato alle ore 8:49 dalla Sala operativa dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), ha avuto una profondità di circa 4 chilometri.

La scossa è stata avvertita in diversi centri del Catanese. La ridotta profondità dell’evento sismico può contribuire a renderlo percepibile dalla popolazione anche nelle località vicine all’area interessata.

Il terremoto è stato localizzato dall’INGV, che monitora costantemente l’attività sismica sul territorio nazionale.