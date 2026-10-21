Circa 700 bambini delle prime e seconde classi di 5 scuole primarie di Sassari parteciperanno a un innovativo progetto di educazione ambientale organizzato dalla Polizia locale.

L'obiettivo è far scoprire ai giovanissimi i segreti del mare come ecosistema e sensibilizzarli sull'importanza della corretta raccolta differenziata. Guidati da agenti altamente qualificati, i bambini saranno coinvolti in attività ludiche ed educative per imparare a rispettare l'ambiente marino riducendo l'inquinamento.

Durante l'anno scolastico, gli agenti condurranno sessioni sulla raccolta differenziata e sull'ecologia marina, coinvolgendo i bambini in giochi, laboratori e una pulizia simbolica di una spiaggia. Saranno insegnate le regole fondamentali per ridurre l'impatto ecologico, valorizzare il riciclo e preservare l'equilibrio marino. I bambini parteciperanno a giochi interattivi come "Dove lo metto?" e attività creative per imparare a riconoscere e gestire i rifiuti in modo responsabile.

Attraverso divertenti attività come il gioco "Pesca il rifiuto" e "I piccoli veterinari del mare", i bambini potranno conoscere da vicino l'ambiente marino e imparare a proteggerlo. Infine, con una mattinata di sensibilizzazione in spiaggia, i giovani ecologisti potranno mettere in pratica quanto appreso, pulendo l'area e competendo per il premio della classe più attiva nella raccolta dei rifiuti.

Questo progetto mira a formare una nuova generazione consapevole e responsabile, pronta a prendersi cura dell'ambiente e a promuovere comportamenti sostenibili.