Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il Comune di Sassari intensifica le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi, puntando sulla sensibilizzazione della popolazione e sulla diffusione delle norme di sicurezza. Le iniziative prenderanno il via dalle 9 di sabato 9 maggio e interesseranno in particolare alcune delle aree considerate più esposte al rischio.

Anche quest’anno le attività partiranno dalle zone di Monte Bianchino, San Francesco e Filigheddu, caratterizzate dalla presenza di vaste aree boschive a ridosso delle abitazioni. Una situazione che, in caso di roghi, potrebbe favorire una rapida propagazione delle fiamme verso le case, con possibili rischi per persone e beni.

L’iniziativa sarà portata avanti con il supporto delle organizzazioni di volontariato della Protezione civile e della compagnia barracellare. Durante la campagna verrà distribuito materiale informativo dedicato alle corrette procedure da seguire in caso di incendio o di situazioni di pericolo legate al fuoco.

Ai cittadini saranno inoltre illustrate le misure contenute nel piano comunale di Protezione civile e sarà possibile segnalare eventuali criticità presenti nel territorio. Sul sito del Comune è già disponibile la mappa delle aree coinvolte dalle attività di sensibilizzazione.