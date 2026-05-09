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Grave incidente sul lavoro questa mattina alle porte di Maracalagonis. Un operaio di circa 50 anni è precipitato da un’impalcatura mentre stava lavorando in via della Resistenza.
Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo avrebbe compiuto un volo di circa cinque metri. Subito dopo l’incidente è scattato l’allarme ai soccorsi del 118, intervenuti rapidamente sul posto.
Il lavoratore, nonostante le gravi condizioni, era cosciente al momento dei soccorsi. Dopo le prime cure è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Brotzu di Cagliari.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e le cause della caduta.