Dalla visita in caserma alle lezioni su legalità, bullismo e rischi legati alla droga. Proseguono nel Sassarese le iniziative dei carabinieri dedicate agli studenti, con incontri organizzati tra Pozzomaggiore e Alghero per promuovere il rispetto delle regole e la convivenza civile.

A Pozzomaggiore gli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole elementari hanno visitato la stazione dei carabinieri nell’ambito del progetto annuale dell’Arma sulla cultura della legalità. Accompagnati dai militari della stazione, del Nucleo operativo e radiomobile e dello Squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna”, i bambini hanno potuto osservare mezzi, strumenti ed equipaggiamenti utilizzati durante il servizio. Tra i momenti più apprezzati anche la dimostrazione dell’unità cinofila antidroga, impegnata in una simulazione di ricerca di stupefacenti.

Nel corso dell’anno scolastico gli incontri organizzati dalla Compagnia di Bonorva hanno affrontato temi come cyberbullismo, uso consapevole dei social network, violenza di genere, sicurezza stradale e abuso di alcol e droghe.

Ad Istituto Angelo Roth IPSAR, invece, i carabinieri della stazione di Alghero hanno incontrato circa 150 studenti tra i 16 e i 17 anni. Durante il confronto si è parlato di cittadinanza attiva, rispetto delle regole, bullismo, violenza di genere e prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti, con l’obiettivo di rafforzare nei giovani consapevolezza e senso di responsabilità.