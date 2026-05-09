Dal prossimo 11 maggio il vicario del questore di Oristano, Giacinto Ettore Mattera, lascerà l’incarico per trasferirsi alla Questura di Nuoro, dove ricoprirà lo stesso ruolo.

Mattera, arrivato a Oristano dalla Questura di Cagliari dopo aver guidato importanti divisioni e uffici, vanta una lunga esperienza nella Polizia di Stato iniziata nel 1987 con il primo incarico da vice commissario alla Questura di Milano. Nel corso della carriera ha operato anche nelle specialità del Reparto Mobile e della Polizia Stradale, assumendo tra gli altri gli incarichi di comandante delle sezioni di Sassari, Nuoro e Genova.

Nel salutarlo, il questore Giovanni Marziano ha espresso “un ringraziamento particolarmente sentito per l’encomiabile lavoro svolto”, sottolineando la professionalità dimostrata e l’attenzione riservata al personale della Questura. Apprezzamento anche per il contributo garantito nei servizi di ordine pubblico e nelle Commissioni provinciali di pubblico spettacolo, in particolare durante eventi molto partecipati come la Sartiglia e Ardia di Sedilo.

Al dirigente è arrivato anche il saluto dei funzionari e del personale della Polizia di Stato della provincia, che lo hanno definito un punto di riferimento umano e professionale.

Dal 25 maggio il nuovo vicario della Questura di Oristano sarà Roberto Cilona, attuale dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Cagliari.