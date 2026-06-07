La lotta al traffico di droga a Cagliari da parte della Polizia di Stato continua senza sosta.

Nei giorni scorsi, i Falchi della Squadra Mobile hanno recuperato oltre sette chili di sostanze stupefacenti in un appartamento utilizzato come deposito per il mercato della droga nella movida cittadina.

La droga, composta da circa quattro chili di marijuana, tre chili di hashish e circa 40 grammi di cocaina, era celata in borsoni. Tre giovani, due uomini e una donna, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e portati in carcere.

La segnalazione di un cittadino tramite l'applicazione "YouPol" ha giocato un ruolo determinante nelle indagini condotte dalla polizia. Ricordiamo che "YouPol" è l'applicazione ufficiale della Polizia di Stato che permette di segnalare in tempo reale, anche in forma anonima, episodi di bullismo, traffico di droga, violenza domestica o di genere e altri reati.