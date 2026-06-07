Tragico incidente stradale nella notte a San Sperate. Intorno alle 3 del mattino i vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti in via Giardini, dove un veicolo commerciale è uscito di strada andando a schiantarsi contro una recinzione e alcuni alberi, per poi ribaltarsi.

Alla guida del mezzo si trovava un operaio di 26 anni di origini marocchine, residente a San Sperate e dipendente di una ditta di trasporto alimentari. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora in fase di accertamento. L'impatto è stato violentissimo e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per il conducente non c'è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e del veicolo coinvolto nell'incidente.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del servizio sanitario e i Carabinieri della Stazione di San Sperate, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. L'Autorità giudiziaria, informata dai militari, ha disposto la restituzione della salma ai familiari per consentire lo svolgimento delle esequie.