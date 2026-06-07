Grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, domenica 7 giugno, lungo la Statale 131, al chilometro 21,600, nel territorio di Monastir, dove per cause ancora in fase di accertamento, tre auto si sono scontrate violentemente mentre a bordo viaggiavano complessivamente sei persone.

A seguito dell’impatto, tre occupanti sono rimasti incastrati all’interno delle auto. I Vigili del Fuoco di Cagliari hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, alla stabilizzazione dei veicoli e alle delicate operazioni di estrazione dei feriti rimasti bloccati in due delle tre autovetture.

Le persone soccorse sono state affidate alle cure del personale sanitario del 118. Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche l’elisoccorso, impiegato per il trasferimento dei feriti in condizioni più gravi.

Presenti inoltre le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e negli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le condizioni delle persone coinvolte non sono state al momento rese note.